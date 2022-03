Bastianini Sensationssieger bei MotoGP-Start - KTM-Binder 2.

Im Jahr eins nach dem Rücktritt von Valentino Rossi, der unmittelbar vor dem Doha-Wochenende erstmals Vater (Tochter Giuietta) geworden war, begann das erste von 21 geplanten Rennen mit einer Pole für Ducati-Pilot Jorge Martin. In Führung ging beim Flutlichtrennen auf dem Losail International Circuit aus der zweiten Reihe aber Pol Espargaro vor Routinier Marc Marquez und Binder.

Der nach langer Verletzungspause noch nicht auf Top-Niveau fahrende Marquez wurde am Ende Fünfter. Der achtfache Weltmeister, der 85 WM-Läufe gewonnen hat, sieht sich mit seinen erst 29 Jahren nach dem Rossi-Weggang einer so jungen "Next-Generation" gegenüber, dass er mit seinen 59 Siegen in der MotoGP sieben mehr auf dem Konto hat als das ganze restliche Feld zusammen.

In diesem trumpfte am Sonntag in der Wüste vor allem Bastianini groß auf. Der 24-Jährige fuhr stets vorne mit, und als er auch den führenden Espargaro überholte, machte der Spanier zeitgleich einen Fehler, der Binder auf Platz zwei brachte. Der Sieg fiel auch deshalb besonders emotional aus, weil man sich dort nach dem Tod von Teambesitzer Fausto Gresini vor einem Jahr völlig neu aufstellen hatte müssen.

Binder wiederum verteidigte Platz zwei erfolgreich bis ins Ziel. Bei KTM war man darüber fassungslos, war Katar doch bisher eine Art "Ground Zero" für die Österreicher. "Hier auf das Podium zu fahren, ist der totale Wahnsinn", freute sich Motorsportchef Pit Beirer auf ServusTV. Vielversprechender hatte der Saisonauftakt für die Oberösterreicher nicht laufen können. "Wenn wir im Ground Zero Zweiter werden, dann freuen wir uns auf eine richtig coole Saison", ergänzte Beirer.

Der neue KTM-Team-Manager Francesco Guidotti meinte: "Brads Pace war unfassbar. Er hat keine Runde nachgelassen und keinen Fehler gemacht. Das Podium war verdient."

In der Moto2-Klasse ging der Sieg an den Italiener Celestino Vietti aus der Nachwuchs-Akademie von MotoGP-Legende Rossi. In der Moto3 gewann mit Andrea Migno ebenfalls ein Italiener. Der nächste WM-Lauf findet in zwei Wochen in Mandalika in Indonesien statt.