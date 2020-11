Porr baut 2020 massive Verluste .

Der Baukonzern Porr ist heuer in den ersten drei Quartalen tief in die Verlustzone gerutscht und rechnet auch für das Gesamtjahr 2020 mit einem negativen Ergebnis. Unter dem Strich stand per Ende September ein Fehlbetrag in Höhe von 46,8 Mio. Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag bekanntgab. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres war noch ein Gewinn von 9,8 Mio. Euro erzielt worden. Die Porr beschäftigt knapp über 20.000 Mitarbeiter.