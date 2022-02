Baumbesetzung als Protest gegen Wiener Stadtstraße aufgelöst

Eine neue Protestaktion der "LobauBleibt"-Bewegung gegen die geplante Wiener Stadtstraße in Wien-Donaustadt ist am Samstagnachmittag von der Polizei aufgelöst worden. Mehrere Aktivistinnen und Aktivisten hatten in der Früh in der Quadenstraße eine Holzplattform auf einem Baum errichtet und diese besetzt. Die Polizei sah nach einer Abklärung der Situation mehrere Gründe für eine Auflösung. Vier Umweltschützer wurden wegen verwaltungsrechtlicher Übertretungen festgenommen.

