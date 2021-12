Auftakt zu Riesenprozess: „I bin net zuständig“

Nach vier Jahren und einem Tag sollte das Verfahren wegen der verheerenden Gasexplosion am 12. Dezember 2017 in Baumgarten, bei dem ein Mensch zu Tode kam, am Landesgericht Korneuburg mit Astrid Raufer als Einzelrichterin endlich beginnen. Ursprünglich sollte der Riesenprozess, in dem Staatsanwalt Thomas Ernst zwölf Personen sowie vier Unternehmens-Verantwortliche wegen „der fahrlässigen Herbeiführung einer Feuersbrunst“ anklagte, Ende November starten, just zu Beginn des neuerlichen Lockdowns.

Nach Beschwerden der Anwälte wurde der Prozessauftakt um zwei Wochen verschoben, aber auch diesmal war nicht sicher, ob verhandelt wird. Unmittelbar nach der Abfrage der persönlichen Daten der Angeklagten beantragte eine Reihe von Verteidigern „die Herstellung einer verfassungskonformen Sitzordnung“.

Der Schwurgerichtssaal des Landesgerichtes ist groß, kann aber – in Corona-Zeiten – nicht alle Verfahrensbeteiligten fassen. So war nur ein Rechtsvertreter pro Partei zugelassen. Die Öffentlichkeit verfolgte den Prozess über Leinwand in einem weiteren Gerichtssaal und ein dritter war Mitarbeitern der Verteidiger zugedacht. Die Rechtsvertreter argumentierten, dass sie erst unmittelbar vor Prozessbeginn von der Aufteilung gehört hätten und nicht darauf vorbereitet seien, ihre Mandanten solo zu vertreten. Einer beschwerte sich, dass sein Mandant zehn Meter entfernt sitze und er das Recht auf Beratung nicht ausüben könne. So schwebte das Damoklesschwert der Nichtigkeitsbeschwerde über dem Verfahren.

Was folgte, war eine dreiviertelstündige Unterbrechung, in der sich Raufer mit dem Vizepräsidenten und Mediensprecher des Landesgerichts, Wolfgang Schuster-Kramer, und Präsidentin Andrea Hahn beriet. Mit einer „salomonischen Lösung“ rettete Raufer den Prozessauftakt. Sie befand die aktuelle Situation für die Plädoyers für ausreichend.

So kam doch noch Staatsanwalt Ernst zu Wort. Und er nützte sein Eröffnungsplädoyer, um in zwei Stunden den komplexen Ablauf hinter dem tragischen Geschehen, bei dem neben dem Toten, weitere 22 Personen teils schwer verletzt wurden und ein Schaden von rund 50 Mio. Euro entstand, aufzuzeigen. Minutiös trug er vor, wer zu welchem Zeitpunkt vor der Explosion welche Verantwortung gehabt habe, und legte offen, dass es keine Strukturen und klare Dokumentationspflichten gab.

Gericht soll auch nächstes Jahr tagen

„I bin net zuständig“, hätte der Titel des Vortrags lauten können. Denn er zeigte auf, wie Verantwortlichkeit weitergeschoben wurde. Er erklärte auch, warum dieses Verfahren erst vier Jahre nach dem Ereignis beginnt (zweieinhalbjährige Ermittlungsarbeit, einen Richterwechsel und Corona-Krise). Ob der Prozess wie geplant, nach den heuer angesetzten weiteren Tagen (15. und 17. Dezember) für die Plädoyers, am 14. Jänner im Landesgericht weitergehen wird, wie Schuster-Kramer ankündigte, bleibt abzuwarten. Als konstruktiven Beitrag schlug Schubert die Anmietung einer größenmäßig geeigneten Räumlichkeit vor.