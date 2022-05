Baumgarten/Korneuburg Zwei Urteile, fünf Schuldige nach Explosion in NÖ Erdgasstation

Lesezeit: 4 Min Thomas Schindler

Prozessreigen in Korneuburg neigt sich dem Ende zu Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

N ormalerweise beginnt ein Verhandlungstag am Landesgericht Korneuburg nicht mit einem Urteilsspruch. Aber normal war im Verfahren um die Gasexplosion am 12. Dezember 2017 in Baumgarten an der March kaum etwas.