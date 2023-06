Baumgartner spielt seit 2017 für Hoffenheim, ausgebildet wurde der Waldviertler in der Akademie St. Pölten. In der abgelaufenen Saison schoss er sieben Liga-Tore für den Tabellen-Zwölften und bereitete sieben vor. In 33 von 34 Runden stand der Internationale am Feld, nur einmal fehlte er aufgrund einer Gelb-Sperre. Baumgartners Vertrag bei Hoffenheim läuft noch bis Ende Juni 2025.