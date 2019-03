Vor Gericht werden sich demnach der ehemalige BAWAG-Chef Johann Zwettler und die ehemaligen Vorstandsmitglieder Peter Nakowitz und Christian Büttner zu verantworten haben.

Hinsichtlich eines Viertangeklagten gab es vorerst keine offizielle Bestätigung, laut "Salzburger Nachrichten" handelt es sich um einen 51 Jahre alten früheren Generalsekretär der Bank. Für die Manager gilt die Unschuldsvermutung. Einem "Kurier"-Bericht zufolge dürfte Zwettler aus gesundheitlichen Gründen weder vernehmungsfähig noch verhandlungsunfähig sein.

In der Causa BAWAG/Refco geht es um einen 350-Millionen-Euro-Blitzkredit der BAWAG an die strauchelnde US-Investmentfirma Refco im Jahr 2005 - vergeben an einem Sonntag. Gut 13 Jahre nach Platzen der Refco-Affäre - die Besicherung von Refco in Form von Refco-Aktien war nichts wert - kommt die Sache nun vor Gericht.

Der Kredit hätte nicht vergeben werden dürfen, so die Anklage. Stunden nach dem gewährten Kredit war Refco pleite. Ex-Refco-Chef Phillip Bennett sitzt eine 16-jährige Gefängnisstrafe in New Jersey wegen Bilanzbetrugs ab.

Der 350-Millionen-Kredit an Refco hatte auch für das Auffliegen des BAWAG-Skandals rund um Spekulationsverluste der Bank und Wolfgang Flöttl gesorgt. Der Verbleib der von Flöttl angeblich gänzlich verspekulierten 1,4 Mrd. Euro wurde im BAWAG-Prozess nicht geklärt. Es kam nach knapp sechs Jahren inklusive erfolgreicher Nichtigkeitsbeschwerde und einer Wiederholung des Prozesses zu fünf Freisprüchen und vier Verurteilungen. Tatsächlich im Gefängnis war nur der frühere BAWAG-Chef Helmut Elsner - für rund viereinhalb Jahre.