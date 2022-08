Schwimmen Bayer einen Hauch von EM-Bronze über 50 m Brust entfernt

Heiko Gigler überzeugte beim Einstieg in den Kraulsprint/Archivbild Foto: APA/HANS KLAUS TECHT

D er Niederösterreicher Valentin Bayer hat am Dienstag in Rom bei den Langbahn-Europameisterschaften der Schwimmer im Finale über 50 m Brust die Bronzemedaille hauchdünn verpasst. Der 22-Jährige erreichte in 27,19 Sek. eine persönliche Bestzeit, letztlich fehlten ihm als Viertem nur 0,08 Sek. auf Edelmetall. Der Tiroler Bernhard Reitshammer kam in 27,29 auf den sechsten Platz. Der Kärntner Heiko Gigler belegte im Semifinale über 50 m Kraul in 22,14 Sek. Rang 15 und schied aus.