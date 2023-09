Fußball Bayern feiert furiosen 4:3-Sieg gegen Manchester United

B ayern München hat im packenden Schlagerspiel der Champions League gegen Manchester United einen weiteren Sieg für die Fußball-Rekordbücher gefeiert. Den Münchnern gelang am Mittwoch mit einem furiosen 4:3 (2:0) gegen die "Red Devils" ein Traumstart in die Gruppe A, womit der deutsche Rekordmeister seit 35 Spielen in der Gruppenphase der Königsklasse ungeschlagen ist (32 Siege, drei Remis). Zudem war es der 14. Erfolg in einem CL-Gruppenspiel in Serie.