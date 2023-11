Fußball Bayern vor Duell mit Dortmund im Fußball-Cup blamiert

Sorgenfalten bei Tuchel Foto: APA/dpa

D er FC Bayern München hat mit dem 1:2 beim Drittligisten Saarbrücken eine Riesenblamage im DFB-Pokal abgeliefert, die der deutsche Fußball-Rekordmeister bis zum Bundesliga-Kracher am Samstag in Dortmund abschütteln muss. Hinzu kommen verschärfte Personalsorgen, denn Innenverteidiger Matthijs de Ligt erlitt am Mittwoch einen "Teilriss des Innenbandes im rechten Kniegelenk", wie der Verein einen Tag später mitteilte. Der Niederländer wird "in den nächsten Spielen" fehlen.