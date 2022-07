Offiziell BBC: Johnson tritt am Donnerstag als Parteichef zurück

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Boris Johnson hat vorerst ausgedient Foto: APA/AFP

N ach einer offenen Revolte gegen ihn tritt der britische Premierminister Boris Johnson laut Medienberichten noch am Donnerstag als Parteichef der Konservativen zurück. Johnson wolle aber noch bis Herbst Regierungschef bleiben, meldete der britische Sender BBC am Donnerstag. Ein Regierungssprecher kündigte noch für denselben Tag eine Ansprache des Premiers an die Nation an.