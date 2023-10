Beach-Volleyball Beach-Volleyball-WM: Seidl/Pristauz gewinnen ÖVV-Duell

WM-Auftaktsieg für Robin Seidl und Moritz Pristauz (Archivbild) Foto: APA/EXPA/FLORIAN SCHROETTER

R obin Seidl und Moritz Pristauz haben am Freitag zum Auftakt der Beach-Volleyball-WM im mexikanischen Hochland das Duell mit ihren österreichischen Landsleuten Julian Hörl und Alexander Horst 2:0 (23:21,21:19) gewonnen. Das siegreiche Duo machte damit in der Gruppe E bereits einen großen Schritt in Richtung der Qualifikation für die K.o.-Phase, die Verlierer stehen vor ihren beiden ausstehenden Spielen hingegen schon etwas unter Druck.