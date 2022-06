Rom Beach-Volleyballer Seidl/Waller bei WM Gruppensieger

Seidl und Waller (Achivbild) in WM-Vorrunde ungeschlagen Foto: APA/HANS PUNZ

D ie Beach-Volleyballer Robin Seidl/Philipp Waller haben bei den Weltmeisterschaften in Rom mit ihrem dritten Erfolg den Gruppensieg fixiert. Das ÖVV-Duo bezwang die als Nummer 9 gesetzten chilenischen Cousins Marco und Esteban Grimalt im letzten Vorrundenspiel 2:1 (-18,15,12). Ihr direkter Einzug in die K.o.-Phase war bereits zuvor festgestanden. Auf wen sie am Mittwoch im Sechzehntelfinale treffen, ist noch offen.