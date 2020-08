Der Weg nach Lettland führt über Baden. Im Baltikum steigt Mitte September die Europameisterschaft. Und das Staatsmeisterschaftsturnier im Weilburgpark mit Start am morgigen Freitag hat damit den Charakter einer „Generalprobe“ für die rot-weiß-roten Topteams. Allen voran die Titelverteidiger bei der Staatsmeisterschaft Robin Seidl/Philipp Waller, den in der Südstadt stationierten Siegern des Baden Open in der Vorwoche. Bei den Ladies fehlt weiterhin Vorjahressiegerin Katharina Schützenhöfer verletzungsbedingt. Wie bei den Baden Open tritt ihre Standardpartnerin Lena Plesiutschnig mit der Wahl-Niederösterreicherin Dorina Klinger an.

Corona-Krimi mit Happy End

Das World-Tour-Event hatte für mehr als eine Schrecksekunde gesorgt. Denn der positive Corona-Test von Finalist Quentin Metral (Schweiz) setzte am Dienstagabend eine Maschinerie in Gang. „Mein Handy hat bis in die Nacht durchgeklingelt“, schildert Organisator Dominik Gschiegl. Insgesamt 80 Akteure wurde durchgetestet – allesamt negativ. „Das ist hochprofessionell abgelaufen“, lobt Gschiegl die Zusammenarbeit mit der Behörde. „Unsere Maßnahmen zum Contact-Tracing haben sich als richtig erwiesen. Und am Ende war die Erleichterung natürlich groß, dass der Staatsmeisterschaft nichts mehr im Wege steht.“

Baden-Sieger in der Favoritenrolle

Von Freitag bis Sonntag bespielen Österreichs Beste das Event-Areal im Weilburgpark. Startberechtigt sind die Top 15 der ÖVV-Rangliste plus die U21-Staatsmeister 2020. Baden-Sieger Waller weiß um die Favoritenrolle: „Nach dem Erfolg beim FIVB-Turnier wollen wir den nächsten Sieg einfahren.“ Robin Seidl ergänzt: „Man hat gesehen, wie eng die Dicht der Teams geworden ist.“ Zumal sich auch die Vizeweltmeister Clemens Doppler und Alex Horst wieder fit gemeldet haben.

Vergangene Woche mussten die Routiniers wegen einer Darmerkrankung w.o. geben. Horst: „Auch wenn wir nicht gerade in Höchstform sind, wollen uns alle schlagen und wir sind die Gejagten! Wir kennen dieses Gefühl nun schon über mehrere Jahre und können mit dieser Rolle gut leben. Wir werden alles geben, um uns ein weiteres Mal Gold umzuhängen.”

Zum engeren Favoritenkreis gehört auch der Vorjahreszweite Moritz Pristauz, der heuer mit Laurenz Leitner ins Rennen geht. „Wir haben in den vergangenen Turnieren schon immer mehr zusammengefunden und möchten am Wochenende zur Höchstform auflaufen“, sagt Mo Pristauz. „Wir können befreit aufspielen.“

Formtest vor der EM

Knapp drei Wochen vor der EM freuen sich bei den Ladies Nadine und Tessa Strauss auf den Formtest. Die Gruppenauslosung bei der Europameisterschaft kann die Laune durchaus heben. „Leichte Gegner gibt’s bei einer EM ohnehin nicht. Dass wir die Deutschen Bieneck/Schneider beim Baden Open schon geschlagen haben, ist ein gutes Zeichen“, sind sich die Leobersdorferinnen einig. Bei den Staatsmeisterschaften wollen die „Local Heroes“ nach Platz drei im Vorjahr ganz oben landen. Aber: „Plesiutschnig/Klinger und Friedl/Pfeffer muss man sicher auch auf der Rechnung haben“, verweist Nadine Strauss auf die Konkurrenz.

Durch die Verletzung von Kathi Schützenhöfer müssen sich zwei Blockspielerinnen zusammenraufen. Was im Falle von Lena Plesiutschnig und Dorina Klinger immer besser klappt. „Unser Ziel ist es, unser Zusammenspiel noch zu verbessern und unsere beste Leistung zu zeigen“, verrät die Titelverteidigerin. „Wenn uns das gelingt, können wir es, denke ich, auch ganz nach oben schaffen.“

Friedl/Pfeffer liebäugeln mit dem Stockerl

Eine weitere NÖ-Paarung gehört zu den Goldkandidaten. Die Münichsthalerin Franziska Friedl und Eva Pfeffer aus Aschbach konnten beim Baden Open ihr Talent bereits aufblitzen lassen. „Bei den vergangenen Turnieren haben wir gezeigt, was wir schaffen können“, weiß Friedl, „ die Staatsmeisterschaften in Baden sind eine super Gelegenheit, diese Richtung weiterzuführen.“ Eva Pfeffer ergänzt: „Unser Ziel ist eine Medaille.“

Los geht’s am Freitagmorgen um neun Uhr mit den ersten Damenpartien. „Baden ist wieder Beachvolleyball-Zentrum Österreichs“, freut sich auch Bürgermeister Stefan Szirucsek auf das Highlight. „Die Staatsmeisterschaften im Weilburgpark versprechen spannende Spiele und sind ein Top-Sportevent in Österreich.“