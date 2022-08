"Baden Future": Gold-Gusto bei heimischen Beachvolleyballern geweckt

Werbung

Nach zwei Pandemiesaisonen wird nun endlich wieder vor Fans gebaggert und gepritscht. Drei Wochen lang steht Baden ganz im Zeichen des Beachvolleyballs. Auf die Gehörlosen-Europameisterschaft folgt diese Woche mit dem Baden Future presented by Sportland.NÖ (ab Mittwoch) das sportliche Highlight.

„Endlich wieder gibt‘s Beachvolleyball ganz hautnah“, freut sich Organisator Dominik Gschiegl. Auf das World-Tour-Event folgt kommende Woche die Staatsmeisterschaft, die nach 2020 neuerlich in der Kurstadt Station macht. Und eines haben die beiden Topturniere gemeinsam – an den NÖ-Teams führt kein Weg vorbei!

Wir haben gezeigt, dass wir mit Druck umgehen können Katharina Schützenhöfer und Lena Plesiutschnig

Katharina Schützenhöfer und Lena Plesiutschnig (1. Badener Beachvolleyballverein/BBV) kommen mit einem enttäuschenden 17. EM-Rang von München nach Baden. „Das ist abgehakt, wir fokussieren uns jetzt voll auf die Wochen in Baden“, versichert Plesiutschnig. Die Favoritenrolle nimmt Österreichs Top-Duo gerne an: „Wir haben gezeigt, dass wir mit Druck umgehen können.“

Bei den Männern ist mit Robin Seidl/Philipp Waller ein Gespann an Position eins gesetzt, das ebenfalls für den BBV an den Start geht. Und: Beachlegende Clemens Doppler (vierfacher Baden-Sieger) geht an der Seite von Tommy Kunert mit einer Wildcard ins Rennen, könnte im Turnierverlauf auf seinen langjährigen Partner Alex Horst treffen. „Das spielt keine große Rolle, wer auf der anderen Seite steht“, winkt der 41-Jährige ab.