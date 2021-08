Niederländer fordern Topstars Mol/Sörum im EM-Finale .

Den Beach-Volleyball-Überfliegern Anders Mol/Christian Sörum fehlt nur noch der Finalsieg zum vierten EM-Titel in Serie. Die topgesetzten Norweger bezwangen eine Woche nach ihrem Olympia-Triumph am Sonntag in Wien im Halbfinale bei großer Hitze die Ex-Weltmeister Alexander Brouwer/Robert Meeuwsen 2:1 (-17,17,13). Ihre Finalgegner (17.45 Uhr) sind mit Stefan Boermans/Yorick de Groot erneut Niederländer, die gegen die Polen Piotr Kantor/Bartosz Losiak 2:0 (19,10) gewannen.