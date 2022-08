Beachvolleyball Österreicherinnen bei Nations Cup in der Zwischenrunde

Österreicherinnen bejubeln Sieg

D ie österreichischen Beach-Volleyballerinnen haben beim neuen Nations Cup in Wien mit einem 2:0-Erfolg gegen Tschechien das Aus abgewendet und die Zwischenrunde erreicht. In dieser treffen sie am Donnerstag (17.00 Uhr) im Duell um den Halbfinaleinzug auf die Niederlande. Die ÖVV-Männer steigen am Mittwochabend (19.45 Uhr) gegen Tschechien in den Nationenbewerb der jeweils acht besten Länder Europas ein.