Seidl/Waller stehen im Achtelfinale .

Robin Seidl/Philipp Waller sind bei den Beach-Volleyball-Weltmeisterschaften in Hamburg in das Achtelfinale eingezogen. Das ÖVV-Duo gewann am Donnerstag das Sechzehntelfinale gegen die kanadische Paarung Grant O'Gorman/Ben Saxton nach 0:1-Satzrückstand noch 2:1 (-22,15,8). In der Runde der letzten 16 warten die Italiener Enrico Rossi/Adrian Carambula.