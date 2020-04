Die gute Nachricht ist: für Mai hat die ZISA, die Zivildienst-Serviceagentur, bereits 2.500 freiwillige Meldungen erhalten. 1.000 außerordentliche Zivildiener werden für Mai zusätzlich benötigt.

Das freut die zuständige Ministerin Elisabeth Köstinger, denn es hätten sich so viele Freiwillige für den Zivildienst gemeldet, "dass wir den Bedarf ohne neue Verlängerungen bestehender Zivildiener decken können.“

Insgesamt werden im Mai österreichweit 4.500 außerordentliche Zivildiener im Einsatz sei. "Diese Bereitschaft, in so einer schwierigen Zeit zu helfen, ist beeindruckend", sagt Köstinger. Die Freiwilligen, die sich für Mai gemeldet haben, werden in diesen Tagen ihre Bescheide von der ZISA bekommen.

Michael Opriesnig, Generalssekretär des Roten Kreuzes: "Es ist besonders wichtig, dass wir jetzt unser Gesundheits- und Sozialsystem stärken, auch personell stärken, denn hier gut aufgestellt zu sein, ist entscheidend, wie wir als Gesellschaft die Corona-Krise meistern. Die Zivildiener leisten dazu einen großartigen Beitrag. Das Rote Kreuz unterstützt hier nach Kräften.“

ÖRK/Nadja Meister Rotkreuz-Generalsekretär Michael Opriesnig: "Wir sind gut vorbereitet."

Rund 65 % der außerordentlichen Zivildiener sind in Bereichen Krankenhäuser, Pflege, Rettungsdienste eingesetzt.

Zuteilung aller außerordentlichen Zivildiener nach Sparten im April 2020 (Quelle: ÖRK/ZISA)

Krankenanstalten 4,72%

Rettungswesen 36,11%

Sozialhilfe 15,42%

Behindertenhilfe 10,97%

Sozialhilfe in der Landwirtschaft 0,46%

Altenbetreuung 18,27%

Krankenbetreuung, Gesundh. 12,11%

Betreuung Drogenabhängiger 0,06%

Flüchtlingsbetreuung 0,43%

Katastrophenhilfe, Zivilschutz 1,41%

Zivile Landesverteidigung 0,03%

Freiwillige Meldungen für Mai: