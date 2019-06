BVT-Ausschuss startete mit Gridling .

Der parlamentarische Untersuchungsausschuss zum Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) ist am Montag mit der Befragung von Peter Gridling in den Endspurt gestartet. Zu Beginn der Befragung versicherte Gridling einmal mehr, dass das BVT nach wie vor in den Informationsaustausch andere Nachrichtendienste eingebunden sei.