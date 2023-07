Behörden: Russische Flugabwehr schoss ukrainische Raketen ab

Krim-Chef Sergej Aksjonow teilte mit, dass in der Region Kertsch ein Marschflugkörper abgeschossen worden sei. Es gebe weder Schäden noch Verletzte. In russischen Grenzregionen beklagen die Behörden immer wieder Beschuss mit Drohnen und Artillerie von ukrainischer Seite. Angesichts der Waffenlieferungen des Westens hatten sie auch vor möglichen Raketenangriffen gewarnt.

Die Schäden gelten als gering im Vergleich zu den Verwüstungen ganzer Städte und Ortschaften durch den seit mehr als 500 Tagen andauernden russischen Angriffskrieg. Russland überzieht die Ukraine immer wieder mit Raketen- und Drohnenangriffen, bei denen auch viele Menschen sterben. Die Vereinten Nationen haben seit Kriegsbeginn am 24. Februar 2022 bisher mehr als 9.000 Todesfälle und rund 16.000 Verletzte unter Zivilisten erfasst. Die UN zählen nur Fälle, die sie unabhängig bestätigen konnten. Viele Fälle sind bisher nicht erfasst, weshalb die Zahl der Toten und Verletzten deutlich höher sein dürfte.

Nach dem russischen Beschuss der ostukrainischen Stadt Lyman ist die Zahl der Toten dort unterdessen auf mindestens neun gestiegen. Die Behörden meldeten am Sonntag, dass nach dem Beschuss am Vortag noch ein Mensch gestorben sei. Demnach lag die Zahl der Verletzten bei 12. "Gegen 10 Uhr früh haben die Russen mit Raketenwerfern die Stadt beschossen", schrieb der Chef der ukrainischen Militärverwaltung von Donezk, Pawlo Kyrylenko, am Samstag auf Telegram.

Dabei seien gezielt Wohnhäuser unter Feuer genommen worden. Seinen Angaben nach werden die Verletzten medizinisch versorgt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Stadt Lyman im Norden der Region Donezk wurde im Mai 2022, vier Monate nach Beginn des russischen Angriffskriegs, nach schweren Kämpfen von moskautreuen Truppen besetzt. Im Herbst gelang den Ukrainern im Zuge ihrer Gegenoffensive die Rückeroberung der Stadt. Allerdings verläuft die Front immer noch in unmittelbarer Nähe von Lyman. Derzeit trennen die Stadt nur etwas mehr als zehn Kilometer von den russischen Truppen. Sie ist daher von Artillerie und Raketenwerfern leicht zu erreichen.

Der ukrainischen Nachrichtenagentur UKRINFORM zufolge wurden seit dem Beginn der bewaffneten Invasion Russlands in der Ukraine laut Generalstaatsanwaltschaft 494 Kinder getötet und 1.051 weitere verletzt.

Die russische Nachrichtenagentur TASS hatte am Samstag gleichzeitig gemeldet, dass bei einem ukrainischen Angriff auf die von russischen Truppen kontrollierte Stadt Oleschky im Süden der Ukraine zwei Zivilisten getötet worden seien. Die ukrainische Armee hatte vor einem Monat eine Gegenoffensive im Süden und Osten des Landes gestartet. Bisher kommt die Offensive infolge der massiven russischen Verteidigungsstellungen nur zäh voran.