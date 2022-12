Bei Auftakt-Rennen Ski-Crosser Graf im 2. Weltcup-Rennen Sieger in Val Thorens

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Da war er bei den Alpinen aktiv, jetzt ist er im Ski Cross erfolgreich Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Ö sterreichs Ski-Crosser geben zum Auftakt des Weltcup-Winters weiter den Ton an. Mathias Graf gewann am Freitag den zweiten Saisonbewerb in Val Thorens und trat damit in die Fußstapfen von Johannes Rohrweck, der am Donnerstag an gleicher Stelle das erste Rennen für sich entschieden hatte. Für den im Alpin-Bereich in der Vergangenheit wenig erfolgreich gewesenen Graf war es überhaupt erst das zweite Antreten in einem Ski-Cross-Weltcup-Bewerb.