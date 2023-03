Bei Berlin-Besuch Charles III. würdigt Rolle Deutschlands im Ukraine-Krieg

Charles sprach zum Teil auf Deutsch Foto: APA/Reuters

D er britische König Charles III. hat die Rolle Deutschlands bei der Unterstützung der Ukraine im Kampf gegen Russland gewürdigt. "Der Entschluss Deutschlands, der Ukraine so große militärische Unterstützung zukommen zu lassen, ist überaus mutig, wichtig und willkommen", sagte Charles am Donnerstag in einer Rede vor dem Deutschen Bundestag in Berlin. "Die Sicherheit Europas ist ebenso bedroht wie unsere demokratischen Werte", betonte er mit Blick auf das Vorgehen Russlands.