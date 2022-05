Bei Grabungsarbeiten Historische Kanonkugel in Wien gefunden

Die Kanonenkugel wurde bei Grabungsarbeiten entdeckt Foto: APA/LPD WIEN

E in Mann hat in der Maxingerstraße in Wien-Hietzing Montagfrüh bei Grabungsarbeiten einen historischen Fund gemacht: eine circa 15 Zentimeter große Kanonenkugel aus der Zeit der "Zweiten Türkenbelagerung" (1683). Der Gegenstand wurde dem Entminungsdienst des Bundesheeres übergeben, teilte die Polizei am Dienstag in einer Aussendung mit.