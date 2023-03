ORF Sport + soll bleiben, Niessl zufrieden

Werbung

Sport Austria-Präsident Hans Niessl hat am Donnerstag das Bekenntnis der Bundesregierung zum Fortbestand der Inhalte des ORF-Spartensenders Sport + begrüßt. „Unsere Botschaft ist angekommen“, erklärte der ehemalige burgenländische Landeshauptmann in einer Aussendung. Niessl hatte zuvor die Pläne von ORF-Generaldirektor Roland Weißmann, den Sport-Spartenkanal in seiner linearen Form aus Kostengründen einstellen zu wollen, scharf kritisiert.

Es bleibe „unsere Linie, dass ORF Sport + solange in seinem jetzigen Umfang bestehen muss, bis ein tragfähiges, attraktives Alternativkonzept umgesetzt und allen zugänglich ist“, forderte der Chef der Bundes-Sportorganisation.