Belgien Drei Verletzte und Festnahme nach Messerangriff in Brüssel

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Messerangriff im EU-Viertel Foto: APA/dpa

S chockmoment im EU-Viertel in Brüssel: Genau zur Feierabendzeit werden drei Menschen am Montag in einer belebten U-Bahn-Station bei einem Angriff verletzt. Ein Mann soll sie mit einem Messer attackiert haben. Eines der Opfer wurde laut Polizei lebensgefährlich verletzt, zwei weitere leicht.