Fußball Belgien gegen ÖFB-Team ohne Kevin de Bruyne

De Bruyne muss für EM-Quali-Match gegen Österreich passen

D as belgische Fußball-Nationalteam muss im EM-Qualifikationsspiel am Samstag in Brüssel gegen Österreich und drei Tage später in Tallinn gegen Estland auf seinen Topstar verzichten. Manchester-City-Regisseur Kevin de Bruyne fällt nach seiner im Champions-League-Finale erlittenen Muskelverletzung aus. "Ich werde beim Nationalteam hundertprozentig nicht dabei sein. Das ist schade, denn ich hätte mein 100. Länderspiel gemacht", wurde der 31-Jährige in der "Sun" zitiert.