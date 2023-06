Benzema-Wechsel nach Saudi-Arabien laut Romano perfekt

Benzema hatte am Sonntag in seinem letzten Spiel für den David-Alaba-Club Real Madrid beim 1:1 (0:0) gegen Athletic Bilbao den Ausgleichstreffer per Foulelfmeter (72.) erzielt. Offiziell verabschiedet wird er am Dienstag im Trainingszentrum der "Königlichen" mit einer Feier. Benzema wäre nach seinem früheren Teamkollegen Cristiano Ronaldo (38) der nächste Superstar, der in das umstrittene Königreich wechselt und dort noch einmal kräftig abkassiert. Ronaldo soll laut Medien bei Al-Nassr inklusive Werbeeinnahmen umgerechnet rund 200 Millionen Euro pro Spielzeit bekommen.

Weltmeister Lionel Messi, der nach zwei Jahren Paris Saint-Germain verlässt, könnte als nächster Superstar folgen. Der Argentinier (35) will sich demnächst zu seiner Zukunft äußern. Laut Medienberichten soll das Angebot für ihn vom saudischen Erstligisten Al-Hilal zwischen 300 Millionen und 400 Millionen Euro im Jahr liegen. Als Tourismus-Botschafter von Saudi-Arabien hatte Messi seine üppigen Bezüge ohnehin schon seit einiger Zeit weiter aufgebessert.