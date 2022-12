Beratungsgremium Gecko hält auch Endemie für potenziell gefährlich

Schernhammer warnt vor Endemie Foto: APA/FLORIAN WIESER

D as Beratungsgremium Gecko warnt, dass man Corona auch beim Übergang in eine Endemie nicht unterschätzen sollte. Selbst dann könnte es "zu massiven Beeinträchtigungen" kommen, die lokale Maßnahmen nötig machen würden, heißt es in einem am Donnerstag veröffentlichten Report. Aktuell gilt die Lage in Österreich als stabil, das Zusammentreffen mit weiteren Infektionen wie Influenza könnte aber den Spitälern Probleme machen.