Laut KFV Bereits 25 tödliche Forstunfälle seit Jahresbeginn

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Waldarbeit gehört zu den gefährlichsten in Österreich. Foto: APA/dpa

D as Arbeiten im Wald gehört zu den gefährlichsten Tätigkeiten in Österreich, warnte das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) am Mittwoch in einer Aussendung. Seit Anfang des Jahres seien mindestens 25 Menschen bei Forstarbeiten tödlich verunglückt, davon seien 13 Personen 60 Jahre oder älter gewesen. Oft sind es herabfallende Bäume oder Äste, die zum Verhängnis werden.