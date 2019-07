Silber bei Berglauf-EM für Andrea Mayr .

Die mehrfache Welt- und Europameisterin Andrea Mayr hat bei der Berglauf-EM in Zermatt Silber geholt. Die Oberösterreicherin musste sich am Sonntag nur der Schweizer Titelverteidigerin Maude Mathys geschlagen geben. Bronze ging an die Französin Christel Dewalle. Bei den Herren gewann der Brite Jacob Adkin, der Salzburger Manuel Innerhofer wurde Achter.