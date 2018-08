Marathon-Siege für Naert und Masuranok bei der EM .

Der Belgier Koen Naert hat am Sonntag am letzten Tag der Leichtathletik-Europameisterschaften in Berlin den Marathon in inoffiziellen 2:09:51 Stunden gewonnen. Bei den Damen siegte die Weißrussin Wolga Masuronak in inoffiziellen 2:26:22 Stunden. Die österreichischen Herren schlugen sich ausgezeichnet: Lemawork Ketema wurde Achter, Peter Herzog schaffte Rang zehn.