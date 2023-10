Ermittlung Beschuldigte nach Schießerei in Wien geständig

Offenbar Jahrzehnte lange Familien-Fehde als Hintergrund Foto: APA

D ie Beteiligten bei der Schießerei am Samstagabend in Wien-Floridsdorf haben bei ihrer Einvernahme die Tat eingeräumt. Dem Streit, bei dem vier Personen verletzt wurden, dürfte eine Jahrzehnte lange Fehde der beiden beteiligten Familien vorausgegangen sein. Aktueller Auslöser war dann der Streit um "eine Frau", zu der die Verdächtigen aber keine näheren Angaben machten, wie die Polizei am Montag berichtete.