Acht Verdächtige in Österreich ausgeforscht .

Bei einer internationalen Schwerpunktaktion gegen Bestellbetrug sind von 4. bis 15. Juni in Österreich acht Tatverdächtige ausgeforscht worden. Eine der Person wurde festgenommen und in Untersuchungshaft überstellt, berichtete das Bundeskriminalamt (BK) am Dienstag in einer Aussendung. 16 Ermittlungsverfahren wurden hierzulande eingeleitet und 74 Pakete sichergestellt.