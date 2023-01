Grazer Joanneum knackte 2022 die Millionenmarke

Werbung

Der Millionste Besucher des UMJ 2022 wurde demnach just am letzten Tag des Vorjahres registriert. Da die betreffende Person wegen parallel eingehender Zahlen der einzelnen Standorte nicht ermittelt werden konnte, überreichten am Samstag stellvertretend für den- oder diejenige UMJ-Direktor Marko Mele und Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) Vertreterinnen des SOS-Kinderdorf Stübing ein eigens für die 80 Kinder und Jugendlichen der Institution geschneidertes Vermittlungspaket.

Das Universalmuseum Joanneum verfügt über insgesamt 19 Institutionen an verschiedenen Standorten. Die bekanntesten davon sind neben Landeszeughaus, Schloss Eggenberg und dem Grazer Museumsviertel die Tierwelt Herberstein und das Österreichische Freilichtmuseum in Stübing.