Wegen Verstoßes gegen die öffentliche Ordnung wurde gegen beide ein Bann verhängt, teilte die Polizei in Lignano mit: In den nächsten zwei Jahren dürfen sie den Badeort an der Adria nicht mehr betreten.

Die Behörde in Lignano hatte am Pfingstwochenende mit Kärntner Kollegen Kontrollen durchgeführt. 24 Personen wurden wegen Trunkenheit, Obszönitäten und Urinierens auf der Straße angezeigt, teilten die Sicherheitskräfte mit. Die Strafe für letztes Delikt beträgt übrigens 3.300 Euro.

Gegenüber den vergangenen Jahren hätten sich die Exzesse in Schranken gehalten. Zu Pfingsten vergangenen Jahres war ein Steirer mit Messerstichen verletzt worden. 17 Österreicher waren aus Lignano ausgewiesen worden, weil sie betrunken randaliert hatten.