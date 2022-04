Feuerwehreinsatz Betrieb in Enns in Großbrand

Bei dem Feuer kam es zu enormer Rauchentwicklung Foto: APA

I m Werk des Nahrungsmittelkonzerns OSI Food Solutions in Enns (Bezirk Linz-Land) ist es am Sonntag in der Früh zu einem Großbrand gekommen. Wie der Kommandant der städtische Freiwilligen Feuerwehr, Alfred Stummer, am späten Vormittag zur APA sagte, sei der Brand unter Kontrolle, die Löscharbeiten seien jedoch schwierig und dürften noch bis in die Abendstunden dauern. Unklar ist noch, was zu dem Feuer geführt hat. Berichte über Verletzte lagen zunächst nicht vor.