In Deutschland gesuchter Betrüger in St. Pölten festgenommen

Werbung

Dem 44-jährigen Deutschen wird vorgeworfen, die Bundesrepublik um mehr als 1,2 Millionen Euro betrogen zu haben.

Aus diesem Grund haben die Behörden in Köln mittels europäischem Haftbefehl nach dem Mann gefahndet. Er wurde in eine Justizanstalt gebracht, teilte die Wiener Polizei in einer Aussendung am Mittwoch mit.

Der Mann war beim Eintreffen der Zielfahnder eher überrascht; er ließ sich widerstandslos festnehmen. Seit 22. März war er in dem St. Pöltner Hotel aufhältig. Grund war, dass sich seine sonst in Wien gemeldete Gattin in der Landeshauptstadt einer medizinischen Behandlung unterzog. Er wurde in eine Wiener Justzanstalt gebracht und wird dann von hier aus nach Deutschland ausgeliefert. Die Staatsanwaltschaft Köln ermittelt gegen den Mann.