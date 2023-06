Prozess Betrugsprozess gegen Ex-Pfarrer und Schüler

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Der Prozess findet im Landesgericht Linz statt Foto: APA/THEMENBILD

Werbung

E in mittlerweile emeritierter Priester und sein Schützling stehen am 26. Juni wegen schweren gewerbsmäßigen Betrugs in Linz vor Gericht. Sie sollen Bekannte binnen weniger Jahre um eine sechsstellige Summe gebracht haben. Der Ex-Pfarrer soll Personen aus seinem Umfeld mit falschen Begründungen knapp 450.000 Euro herausgelockt und dem 52-jährigen Vorbestraften gegeben haben. Dieser soll das Geld verspielt und selbst Bekannte um weitere 300.000 Euro betrogen haben.