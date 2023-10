Festnahme Betrunkener schlug Ehefrau und drohte mit dem Umbringen

Der Täter wurde von der Polizei vorläufig festgenommen Foto: APA/THEMENBILD

E in betrunkener Wiener hat in der Nacht auf Sonntag in seiner Wohnung in Simmering seine 40-jährige Ehefrau geschlagen und mit dem Umbringen bedroht. Die Frau konnte sich vor dem 42-Jährigen in ein Zimmer flüchten und zusperren. Von dort alarmierte sie die Polizei, die den Mann vorläufig festnahm. Bei ihm wurde eine verbotene Waffe, ein sogenannter Totschläger, gefunden und sichergestellt.