Polizeieinsatz Betrunkener "Superman" bedrohte Autofahrer in Wien mit Waffe

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

In einem Superman-Kostüm bedrohte ein Betrunkener Wiener Autofahrer Foto: APA/AFP

E in schwer betrunkener "Superman" hat in der Nacht auf Dienstag in Wien-Hernals zwei Männer in einem Auto mit einer Schusswaffe bedroht. Laut Polizeisprecherin Barbara Gass schritt der als der Superheld verkleidete Fußgänger (29) gegen 1.00 Uhr in der Hernalser Hauptstraße zur Tat. Die beiden 28 und 22 Jahre alten Männer fuhren davon und alarmierten die Polizei. Die Beamten stoppten den Verdächtigen in einem Linienbus und nahmen ihn fest.