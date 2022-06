Bewunderung für Präsident Ex-Formel-1-Boss Ecclestone irritiert mit Aussagen zu Putin

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Ex-Formel-1-Boss Ecclestone hegt Bewunderung für Putin Foto: APA/AFP/POOL

D er frühere Formel-1-Boss Bernie Ecclestone hat mit irritierenden Aussagen zum Ukraine-Krieg aufhorchen lassen. Der 91-Jährige lobte am Donnerstag in einem Interview mit dem britischen TV-Sender "ITV" Russlands Machthaber Wladimir Putin und übte scharfe Kritik am ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Die offiziellen Vertreter der Formel 1 distanzierten sich umgehend.