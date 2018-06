Die junge Frau war mit ihrem Pkw von der Bundesstraße 1 kommend Richtung Wolfsbach unterwegs. Aus ungeklärter Ursache geriet sie auf die Gegenfahrbahn. Ihr Auto krachte frontal gegen den entgegenkommenden Pkw eines 30-jährigen Amstettners.

Die Lenkerin erlitt bei dem Unfall so schwere Verletzungen, dass sie noch am Unfallsort verstarb. Der Amstettner wurde nach der Erstversorgung durch zwei Notärzte vom Christophorus 15 mit lebensbedrohlichen Verletzungen in das Unfallkrankenhaus Linz geflogen.