Alkoholisierter mit Probeführerschein auf Flucht vor Polizei

Ein 20-Jähriger hat sich in der Nacht auf Sonntag mit seinem Wagen mit der Polizei in Unterweitersdorf (Bezirk Freistadt) eine wilde Verfolgungsjagd geliefert. Der Probeführerscheinbesitzer hatte 1,52 Promille Alkohol intus. Die Beamten wurden auf den Lenker aufgrund seiner auffälligen Fahrweise aufmerksam. Als sie ihn stoppen wollten, beschleunige er seinen Wagen und schaltete die Beleuchtung aus. Es folgte laut Polizei eine äußerst riskante Fahrt, die in einer Wiese endete.