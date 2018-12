Wie die NÖN aus gesicherter Quelle erfuhr, wurde am Donnerstag in Tallesbrunn in der Marktgemeinde Weikendorf eine Babyleiche aufgefunden. Am Freitag konnte die Mutter des Säuglings ausgeforscht werden. Sie gab an, das von ihr für tot gehaltene Baby in einem Gebüsch abgelegt zu haben.

Der Schock sitzt in der rund 300 Einwohner zählenden Ortschaft Tallesbrunn: Bei Arbeiten fand ein Gemeindearbeiter am Donnerstag in einem Gebüsch die Leiche eines Babys.

Laut Johann Baumschlager von der Landespolizeidirektion Niederösterreich wurde eine 18-Jährige als Mutter ausgeforscht. Die junge Frau gab bei ihrer Befragung an, nichts von einer Schwangerschaft gewusst zu haben. Sie ist in Haft.



Das Kind, ein Bub, war der 18-Jährigen zufolge am 7. November zur Welt gekommen. Die Mutter sagte aus, kein Lebenszeichen wahrgenommen zu haben. Sie hätte keine Gewalt gegen das Kind ausgeübt, aber auch keine lebenserhaltenden Maßnahmen gesetzt.



Die junge Frau gab weiters an, das Baby noch am Abend des 7. November an der nunmehrigen Auffindungsstelle abgelegt zu haben. Es soll laut Polizei verscharrt gewesen und von Tieren ausgegraben worden sein. Am Donnerstag wurde der tote Säugling von einem Mitarbeiter der Gemeinde Weikendorf entdeckt.



Die Mutter aus dem Bezirk Gänserndorf wurde im Zuge der Ermittlungen durch Beamte des Landeskriminalamtes Niederösterreich ausgeforscht. Laut der von der Staatsanwaltschaft Korneuburg angeordneten Obduktion wäre der Säugling lebensfähig gewesen. Die junge Frau wurde festgenommen und in die Justizanstalt in der Weinviertler Bezirksstadt eingeliefert.