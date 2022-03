Bezirk Gänserndorf/Wien 18-Jähriger nach Drogentod von 14-Jähriger in Marchegg in U-Haft

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Die Staatsanwaltschaft Korneuburg hat eine Obduktion angeordnet Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Nach dem mutmaßlichen Drogentod einer 14-jährigen Wienerin am Wochenende in Marchegg (Bezirk Gänserndorf) hat das Landesgericht Korneuburg am Dienstag Untersuchungshaft über den Beschuldigten verhängt.