Bezirk Imst Auto landet in Schaufenster von Bäckerei in Tirol

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Mann tritt zu stark aufs Gaspedal Foto: APA/ZEITUNGSFOTO.AT

E in ungewöhnlicher Unfall hat sich Freitagvormittag in Ötztal Bahnhof im Tiroler Bezirk Imst ereignet. Ein 89-Jähriger hatte sein Auto vor einer Bäckerei geparkt. Während seine Frau dort einkaufte, wollte der Mann den Wagen umparken, geriet dabei aber zu stark auf das Gaspedal und krachte im Rückwärtsgang durch die Glasfassade in die Bäckerei. Im Geschäftslokal kam er schließlich zum Stillstand.