Gefährliche Fahrt: Transport der „dritten Art“ .

Der Zufall spielte der Polizei am Nachmittag des vergangenen Mittwochs, 6. Mai, einen besonderen Transport in die Hände: Ein rund 40-jähriger aus dem Bezirk Krems hatte in einem Kremser Baumarkt rund fünf bis sechs Meter lange Vierkanthölzer gekauft und auf eigenartige Weise nach Hause bringen wollen.