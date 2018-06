Laut Polizei NÖ kam der Mann in einer Rechtskurve von Wulzeshofen kommend in Richtung Zwingendorf aus zunächst unbekannter Ursache gegen 8 Uhr von der Fahrbahn ab und stieß mit dem Pkw gegen ein Brückengeländer. Das Auto wurde in der Mitte auseinandergerissen, teilte ein Sprecher der APA mit.

Der Lenker dürfte sofort tot gewesen sein. Er war mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen Wagen unterwegs an dem falsche Kennzeichen montiert waren, hieß es von der Exekutive. Ob Wagen und/oder Kennzeichen gestohlen waren, werde derzeit ermittelt.