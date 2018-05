Der 43-Jährige war laut Polizei in Mönichkirchen mit Holzverkleidungsarbeiten an einem Wohnhaus beschäftigt, als er kurz nach 15.00 Uhr von einer angelehnten Stehleiter fiel. Der Firmenchef stürzte mit dem Rücken auf eine Lkw-Bordwand und in Folge auf einen Betonsockel.

Der Notarzthubschrauber "Christophorus 16" flog den Schwerverletzten aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld in das Landesklinikum Wiener Neustadt. Die Ursache für den Sturz war vorerst unbekannt, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.